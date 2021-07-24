Агамамедова задержали с «паты» фото
Жителя Загаталы задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники группы по борьбе с наркотиками Загатальского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
Согласно информации, в ходе проведенной сотрудниками полиции операции по подозрению в перевозке метамфетамина («паты») был задержан ранее судимый житель поселка Алиабад Эльгюдж Агамамедов. В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят метамфетамин.
По данному факту проводится расследование.