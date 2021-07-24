Синоптики рассказали о погоде на понедельник

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 23-26 градусов тепла, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 29-31 градус тепла.

В понедельник, 26 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона ожидается умеренный северо-западный ветер, который временами усилится. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Утром туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-16 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.

26 июля на Апшероне ожидается временами усиление ветра хазри, что благоприятно для метеочувствительных людей.