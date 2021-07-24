Вице-премьер Али Ахмедов займётся культурным наследием в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №569 от 13 ноября 2000 года "О создании Комиссии по исполнению положений Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Отметим, что Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта была принята в Гааге в 1954 году по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны и является первым международным договором, посвящённым исключительно защите культурного наследия в случае вооружённых конфликтов. Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов, которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории. Данная конвенция актуальна для Азербайджана в свете завершенного карабахского конфликта.

После освобождения оккупированных территорий Азербайджана с трудом можно было узнать города и районы, около 30 лет находившиеся под сапогом армян. Мечети, исторические памятники были либо превращены в хлева, либо полностью разрушены. Древние албанские храмы подверглись разрушению и вандализму. После прекращения боевых действий оккупанты сжигали дома, снимали кресты и колокола с храмов и монастырей, устанавливали мины вокруг исторических и культурных памятников. Баку пообещал защитить культурное и религиозное наследие на территориях Карабаха, подтверждая тем самым репутацию Азербайджана как светской и мультикультурной страны.