Вице-премьер Али Ахмедов займётся культурным наследием в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №569 от 13 ноября 2000 года "О создании Комиссии по исполнению положений Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".
Как сообщает haqqin.az, согласно распоряжению, председателем комиссии утвержден Али Ахмедов - заместитель премьер-министра Азербайджана; члены комиссии - министр иностранных дел, министр культуры, министр образования, министр юстиции, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Управления мусульман Кавказа, заведующий отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Азербайджана, заместитель министра обороны Азербайджана, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, председатель Азербайджанского национального комитета Международного совета музеев, директор Азербайджанского национального музея ковра, начальник Национального архивного управления Азербайджана.
Отметим, что Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта была принята в Гааге в 1954 году по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны и является первым международным договором, посвящённым исключительно защите культурного наследия в случае вооружённых конфликтов. Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов, которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории. Данная конвенция актуальна для Азербайджана в свете завершенного карабахского конфликта.
После освобождения оккупированных территорий Азербайджана с трудом можно было узнать города и районы, около 30 лет находившиеся под сапогом армян. Мечети, исторические памятники были либо превращены в хлева, либо полностью разрушены. Древние албанские храмы подверглись разрушению и вандализму. После прекращения боевых действий оккупанты сжигали дома, снимали кресты и колокола с храмов и монастырей, устанавливали мины вокруг исторических и культурных памятников. Баку пообещал защитить культурное и религиозное наследие на территориях Карабаха, подтверждая тем самым репутацию Азербайджана как светской и мультикультурной страны.