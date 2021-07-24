Спикер парламента Турции едет с визитом в Азербайджан

Завтра в Азербайджан прибудет председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп для участия в первой трехсторонней встрече глав парламентов трех стран (Азербайджан, Турция и Пакистан), сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, встреча пройдет 27 июля. На встрече будет подписана Бакинская декларация.

Перед заседанием спикеров парламентов примет президент Ильхам Алиев. М.Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов в Баку. 28 июля также запланирована встреча турецкого спикера с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

М.Шентоп встретится также с турецкими бизнесменами и представителями неправительственных организаций, после поездки в Шушу и Физули 29 июля вернется в Турцию.