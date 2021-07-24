Армия ответила на гибель турецких военных в Сирии

Не менее семи террористов уничтожены на севере Сирии в рамках мер возмездия, предпринятых турецкой армией в ответ на гибель двух военнослужащих в зоне операции «Щит Евфрата», сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

«Благодаря эффективным ударам подразделений ВС Турции, по предварительным данным, уничтожены семь террористов. Боевики несут должное наказание за свои преступные действия», - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.

В заявлении отмечается, что операции и удары по объектам террористов в Сирии продолжаются.