Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате вероломного террористического акта против вооруженных сил братской Турции, совершенного в регионе проведения антитеррористической операции «Щит Евфрата».

Ранее сообщалось, что двое турецких солдат погибли и еще двое получили ранения, когда их бронированный автомобиль был атакован боевиками в районе города Эль-Баб на севере Сирии.