Путин: Россия может обнаружить любого противника и нанести неотвратимый удар

Россия постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ, способна обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар, если потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада РФ, сообщает ТАСС.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», - сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты страны и национальных интересов: «Мы способны обнаружить любого - подводного, надводного, воздушного - противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар».

Российский лидер также сообщил, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана.