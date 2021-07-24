Два землетрясения в Грузии

На территории Грузии одно за другим произошли два землетрясения. Как сообщает Sputnik Грузия на сайт Национального центра сейсмического мониторинга, первое землетрясение магнитудой 2,9 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 24 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси).

Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Грузии, в 54 километрах от Тбилиси. По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли в 13 км к юго-западу от райцентра Цалка. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.