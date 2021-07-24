Звезда фильмов «Гладиатор» и «Храброе сердце» умер в Турции

Звезда фильмов «Гладиатор» с Расселом Кроу и «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном 65-летний актер Майк Митчелл скончался во время отдыха а Турции.

Как сообщает издание Daily Star, смерть Митчелла наступила на яхте из-за проблем с сердцем. С 2006 года артиста мучали периодические сердечные приступы.