Звезда фильмов «Гладиатор» и «Храброе сердце» умер в Турции
Звезда фильмов «Гладиатор» с Расселом Кроу и «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном 65-летний актер Майк Митчелл скончался во время отдыха а Турции.
Как сообщает издание Daily Star, смерть Митчелла наступила на яхте из-за проблем с сердцем. С 2006 года артиста мучали периодические сердечные приступы.
«В это было трудно поверить. Мы потеряли замечательного актера, честного человека и настоящего друга. Выражаем соболезнования его супруге и семье», — рассказали близкие друзья Майкла в беседе с изданием.
До актерской карьеры Митчелл занимался рестлингом. В 1994 году его называли самым сильным человеком в Великобритании. В 2010 году он получил премию «Живая легенда» за заслуги в этом виде спорта.