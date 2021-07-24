Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:52

В нынешнем месяце в Тегеране прошли переговоры правительственной делегации Афганистана с представителями движения Талибан. Подробности не разглашаются, однако из самого факта встречи очевидно, что Иран делает все возможное, чтобы наладить отношения с талибами и расширить свое влияние на процессы, происходящие в Афганистане. 936 километров составляет протяженность ирано-афганской границы. По данным МВД Ирана, общее число афганских беженцев в стране составляет около 3 миллионов человек. По разным оценкам, от 15 до 29 процентов населения Афганистана составляют шииты. Этих цифр вполне достаточно, чтобы понять ту огромную значимость, которую для Тегерана имеет афганский вопрос, который иранцам не решить без налаживания рабочих отношений с Талибаном.

Что сразу спровоцировало в Иране скандал. Между теми, кто считает, что с талибами можно договориться – и ультраконсерваторами, утверждающими, что этого нельзя делать ни в коем случае. Печатный орган последних, газета Jomhouri Eslami, в опубликованной на днях редакционной статье обвинила иранские «центры принятия решений» и СМИ в «преуменьшении угрозы Ирану со стороны талибов», подчеркнув, что это движение представляет для национальной безопасности Ирана ничуть не меньшую угрозу чем «Исламское государство». А любой в Иране, кто признает за талибами право на участие в управлении страной, ««разделит ответственность за преступления, которые они [талибы] совершают». Их оппоненты утверждают, что вот сейчас-то как раз и наступило время для широкого диалога с талибами. Поскольку нынешние – совсем не те, что были 20 лет назад, и вполне договороспособны. Такой накал страстей вполне объясним – история отношений Ирана с Талибаном ох как не проста. В ней есть все – и кровь, и коварство, и интрига. Пепел Мазари-Шарифа стучал в их сердца В 1998 году, когда под властью талибов оказался Мазари-Шариф, в городе начался кровавый хаос. Талибы «от дома к дому обыскивали дома хазарейцев. Найденных там мужчин призывного возраста расстреливали прямо на глазах у их семей или перерезали горло, имущество грабилось, женщин увозили в неизвестном направлении», - писал в те дни очевидец событий. Точных данных нет, но в тех погромах хазарейцев-шиитов погибли тысячи.

Тегеран попытался было помочь братьям по вере деньгами и оружием, но в августе 1998 года талибы захватили иранское консульство в Мазари-Шарифе. Было убито восемь дипломатов и один журналист. Спустя несколько дней тогдашний министр иностранных дел талибов мулла Мохаммад Хасан Ахонд официально обвинил Иран во вмешательстве в их внутренние дела путем предоставления оружия и боеприпасов оппозиционным силам Афганистана. Предъявив в качестве доказательства трофеи, захваченные в консульстве. Пощечина Тегерану получилась звонкой. Иран в срочном порядке разместил 70 000 военнослужащих вблизи границы с Афганистаном. А Али Хаменеи отдал Касему Сулеймани приказ в течении сорока восьми часов подготовить удар по талибам с целью захвата Герата. Планировалась взять талибов в вилку: перекинув силы на отражение иранской атаки они ослабляли свои силы на кабульском направлении, где наступал Северный альянс. Все было крайне серьезно – но в последний момент иранская операция была отменена. Как пишут иранские источники, «по разным причинам, включая материально-технические и возможны политические проблемы».

Впрочем, иранцы попытались взять реванш после американского вторжения в Афганистан. Тегеран предоставлял США имеющуюся у него разведывательную информацию по талибам, активно участвовал в подборе кандидатур для нового афганского правительства обеспечивал лояльность хазарейцев в отношении международного контингента. История Афганистана могла бы сложиться совершенно иначе. Но в январе 2002 года президент Джордж Буш-младший в своем обращении «О положении страны» причислил Иран к «оси зла». Логика такого шага многим в мире непонятна до сих пор. Но в истории отношений Ирана с талибами была открыта новая страница. Дружим, но спиной не поворачиваемся После коварного удара в спину со стороны Вашингтона, Тегеран начал пересматривать свой подход к Талибану. После долгих и жарких споров было принято такое вот «соломоново» решение: «Талибы близки нам, поскольку воюют с американцами, и в этом качестве могут быть полезны. Но для нас нежелательно, чтобы они вновь пришли к власти в Афганистане». С 2003 по 2015 год, почти 12 лет продолжались взаимные осторожные контакты, прощупывания и «обнюхивания». Оказывать масштабную помощь талибам Тегеран в те годы – чтобы сейчас не писали американские СМИ – явно не торопился. Да и талибы ничего такого не ждали. Но в 2015 году все изменилось – на территории Афганистана был создан местный филиал ИГ, «Исламское государство провинции Хорасан», которое сразу же начало активную поддержку сепаратистов иранского Белуджистана и попыталась сформировать подпольные ячейки в самом Иране.

Угроза была немалая, Кабул был явно не в состоянии с нею справиться. И тогда Тегеран обратился за помощью к талибам. Договоренности были достигнуты, хотя об их конкретике остается только догадываться. Как представляется, они включали в себя следующее: талибы обязались бороться с «велаятом Хорасан» и прекратить нападения на хазарейцев. Тегеран же, со своей стороны, обещал им некоторую военно-техническую помощь, финансирование, а также возможность для талибов получать медицинскую помощь на территории Ирана. Судя по всему, талибы отнеслись к соблюдению договоренностей вполне серьезно. В 2020 произошло вообще что-то невообразимое: новым губернатором теневого правительства талибов в районе Балхаб, провинция Сари-Пуль на севере Афганистана, стал Мовлави Махди, местный шиитский лидер. Три афганских кейса на столах в Тегеране Нынешние жаркие дискуссии в Иране о том, как строить отношения с Талибаном дальше, в пост-американскую эпоху для Афганистана позволяют предположить наличие как минимум трех кейсов. Первый из них заключается в том, что стратегическое соглашение с Талибаном вполне возможно. Как возможно и самое широкое экономическое, политическое и даже военное сотрудничество с ними. При соблюдении Талибаном четырех условий: первое – предоставление гарантий безопасности для афганских шиитов. Второе – создание коалиционного правительства. Третье – продолжение талибами борьбы с отрядами ИГ в Афганистане. Четвертое – согласие талибов на возвращение в страну афганских беженцев из Ирана. Вполне вменяемый кейс, сторонником которого является новый президент Ирана Ибрахим Раиси, для которого внутренняя повестка является важнее, чем расширение иранского влияния в Афганистане. Его основными оппонентами являются носители второго кейса из числа «ястребов». Которые требуют решительного противостояния наступлению талибов, в том числе – через развязывание против Талибана прокси-войны. Тем более, что кадровая база для нее уже есть – бригада «Фатимиюн», сформированная из афганцев, обученная инструкторами «аль-Кодс» и получившая серьезный боевой опыт в Сирии.