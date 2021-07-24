Кардиолог о способе самостоятельно остановить приступ аритмии

Приступ аритмии можно остановить самостоятельно и без медикаментов с помощью простого дыхательного приема. Об этом сообщил заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра Москвы Андрей Сыров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кардиолог рассказал о специфической разновидности аритмии — наджелудочковой тахикардии. Она возникает у людей в молодом возрасте и продолжается на протяжении всей жизни. По словам Сырова, приступ такой аритмии появляется внезапно, и сердце начинает стучать с частотой 150-160 ударов в минуту.

«Можно прервать этот приступ так называемым вагусным приемом, когда человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и сильно натуживается», — отметил врач. Он назвал этот способ эффективным для нормализации пульса в домашних условиях.