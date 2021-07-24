В Баку муж убил пожелавшую развестись с ним супругу

В бакинском поселке Бина в новом жилом массиве ревнивый муж жестоко расправился с супругой.

Местные СМИ сообщают, что житель села Чайруд Лерикского района Джафаров Мейхош Агаси оглу на почве ревности нанес 10 ножевых ударов своей жене Фараджевой Хатире, 1989 года рождения.

Отмечается, что мужчина убил жену вблизи салона красоты, где женщина работала. Причиной, побудившей Джафарова совершить преступление, стало желание Фараджевой развестись с мужем.

Сбежавший с места преступления Джафаров был задержан сотрудниками 3-го отделения Хазарского районного управления полиции, которые несли службу на указанной территории. Убийца передан сотрудникам прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана.

СМИ отмечают, что Хатира Фараджова была матерью троих детей, и что Джафаров часто избивал ее и детей.