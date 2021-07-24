Госслужба по миграции обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам

В связи с продлением в Азербайджане особого карантинного режима Государственная миграционная служба обратилась к временно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства с напоминанием о порядке регистрации и обращении в ведомство.

Как сообщили в Службе, в обращении говорится, что постановлением Кабинета министров от 22 июля 2021 года срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 сентября 2021 года. До этой даты деятельность Госслужбы миграции будет проводиться в соответствии с установленными правилами.

В период карантина колл-центр ведомства будет работать по выходным (7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 августа) по короткому номеру (012) 919 с ограниченным числом сотрудников. Поэтому в эти даты обращения можно будет отправлять через онлайн-гид на официальном сайте организации, а также через мобильное приложение MigAz.