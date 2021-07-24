Облавы на свадьбах продолжаются

Сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства по пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики 24 июля осуществили мониторинг 244 свадебных торжеств в Баку и регионах республики.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 185 дворцах торжеств, на 55 приусадебных участках.

В результате мониторинга за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса; один человек арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках; 89 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках; материалы по двум лицам направлены в суд для рассмотрения; из-за отсутствия COVID-паспорта на торжества не пустили 1 562 человека.