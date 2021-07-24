Путин рассказал о новых видах вооружения российского флота
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, Верховный главнокомандующий ВС России 25 июля принимал главный военно-морской парад в акватории Невы в честь 325-летия создания российского флота.
«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», — сказал Путин.