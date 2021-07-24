Пашинян отправился на малую родину в сопровождении сотен полицейских

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в сопровождении сотен полицейских направился в граничащую с Азербайджаном Тавушскую область, в свой родной город - Иджеван отмечать праздник Вардавар.

Газета Hraparak.am сообщает, что Никола Пашиняна и его семью сопровождает его друг детства, начальник полиции Ваге Казарян.

В публикации отмечается, что сопровождающая Пашиняна автоколонна двигалась по Севанскому шоссе с очень высокой скоростью - не менее 150 км/ч.

Газета напоминает, что «в прошлом году в самый разгар коронавируса тавушская «элита» (Пашинян и другие уроженцы Тавуша, находящиеся у власти) организовала многолюдный праздник, а затем продолжила праздновать в селе матери Никола Пашиняна — Енокаван.