За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 149 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 340 443 случая заражения коронавирусом, из этого числа 332 056 человек благополучно прошли лечение, 5 006 пациентов клиник скончались. Лечение 3 381 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведен 3 975 081 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 684 - за минувшие сутки.