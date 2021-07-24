Вертолет NASA пролетел на Марсе рекордные полтора километра
Вертолет Ingenuity совершил десятый автономный полет на Марсе, установив новые рекорды. Об этом сообщает NASA в воскресенье, 25 июля.
The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT— NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021
"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется Поднятые хребты. Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", – говорится в сообщении.
Вертолет смог сделать многочисленные фотографии местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.