Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:31

Как и следовало ожидать, Запад в очередной раз не смог проявить единства и продемонстрировать характер: немного поворчав и слегка занеся кулак для удара, Европа и Америка в конечном итоге пошли на уступку Москве. Уступили там, где могли позволить себе стоять до конца без особого вреда для себя. Если бы была политическая воля.

А если такой воли нет – неважно, какие у вас механизмы в руках, и вы не готовы идти лоб в лоб, то непременно проиграете. Это все равно что силу армии определять количеством современного оружия и технологий - по таким критериям швейцарская или голландская армия во много раз сильнее, чем, скажем, иранская. В реальности же один батальон ИГИЛ за пару суток захватит всю Швейцарию со всей ее замечательной мобилизационно-резервной армией и ультрасовременным оружием. Так и в политике – побеждает не тот, у кого много денег, оружия и рычагов влияния, а тот, кто готов все это пустить в дело. Америка не смогла держать удар до конца, и в итоге осенью этого года газ из России пойдет по новому трубопроводу «Северный поток-2». По газопроводу, который Дональд Трамп решил остановить после завершения 95% строительных работ и почти сделал это одним легким движением руки. Где были американцы с их грандиозными возможностями, когда трубопровод был готов всего на 50%, - наука молчит. Так же, как нет ответа на вопрос – почему рычаги, которые чуть было не убили проект, когда осталось доделать всего 5%, не были использованы в самом начале строительства. Впрочем, после смены администрации Джо Байден не стал педалировать даже эти запоздалые и куцые меры, решив, что не стоит ссориться с Германией, ради которой вполне можно пожертвовать Украиной. Позиция Германии – это вообще отдельная тема. То ли по причине ощущения исторической вины за Вторую мировую, то ли из-за большого объема немецких инвестиций в Россию, именно Берлин явился самым мощным лоббистом российских интересов. «Не надо злить Путина» и «Надо говорить с Россией» - лозунги, в принципе, популярные сейчас на Западе, но именно в Германии их можно считать хитом сезона, причем не первый год. Поддержка Германией экспансии «Газпрома» в Европу была предсказуема с самого начала. Очевидно и то, что Америка спохватилась поздновато, а потом при новом президенте как-то снова затихла…

Итак, «Северный поток-2» уже можно считать свершившимся фактом, и разговор сейчас, собственно, не об этом. Речь сейчас об Украине. Нет никаких сомнений, что американо-немецкое соглашение, призванное прежде всего сделать хорошую мину при плохой игре, имеет целью создать видимость, что интересы Украины не будут забыты. В частности, в документе, который оговаривает позицию Вашингтона и Берлина по поводу проблемы Киева в контексте «СП-2», стороны обязуются вкладывать инвестиции в развитие альтернативной энергетики в Украине, в энергоэффективность и энергобезопасность. В общем, слов много, цифр еще больше, но все ни о чем. Просто попытка сохранить лицо. Какое отношение к доходам от транзита российского газа в Европу имеет энергоэффективность Украины? Никакого. Хотели бы вкладывать в эффективность и альтернативную энергетику – вкладывали бы вне зависимости от «Потока». Раз не вкладывали – значит, нет интереса, а раз нет интереса – то и сейчас никто ничего вкладывать не будет. В лучшем случае создадут комиссию, проведут несколько встреч, потратят энную сумму на семинары и конференции на данную тему, а потом все потихоньку сдадут в утиль.

Впрочем, в соглашении, предположительно, есть и пункт, касающийся неких «конкретных мер» в случае, если Россия решит прекратить транзит газа через Украину… Но если что-то не вызывает сомнений, так это то, что в таком случае никаких мер предпринято не будет. Только представьте себе: зима, Европа, холода. И вдруг Москва прекращает транзит через Украину, а возмущенные немецкие политики и чиновники встают в позу – не хотим вашего газа, лишь бы Украине не стало хуже… В итоге Германия отказывается от российского газа – того самого, ради которого три года бодалась со Штатами, перессорилась со всей Восточной и Центральной Европой. И что, сделает себе харакири ради Украины? Кто-то в это верит? Если есть такие – готов пропустить вперед. На самом деле украинский транзит уже обречен. Коллективный Запад, который не смог выработать единую позицию по еще не существующему газопроводу, тем более не сможет сделать этого с трубой, которая уже обеспечивает его газом. В общем, вопрос закрыт, а соглашение Байдена и Меркель – просто попытка сохранить репутацию. Здесь и сейчас подписать что-то там обещающий документ, погасить возмущение оппозиции и своих однопартийцев, а потом хоть трава не расти. Кто будет требовать от немцев лишиться от газа ради какой-то там Украины?