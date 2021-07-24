Логика Вашингтона: ради Германии можно пожертвовать Украиной дело Чемберлена живет!
Как и следовало ожидать, Запад в очередной раз не смог проявить единства и продемонстрировать характер: немного поворчав и слегка занеся кулак для удара, Европа и Америка в конечном итоге пошли на уступку Москве. Уступили там, где могли позволить себе стоять до конца без особого вреда для себя. Если бы была политическая воля.
А если такой воли нет – неважно, какие у вас механизмы в руках, и вы не готовы идти лоб в лоб, то непременно проиграете. Это все равно что силу армии определять количеством современного оружия и технологий - по таким критериям швейцарская или голландская армия во много раз сильнее, чем, скажем, иранская. В реальности же один батальон ИГИЛ за пару суток захватит всю Швейцарию со всей ее замечательной мобилизационно-резервной армией и ультрасовременным оружием.
Так и в политике – побеждает не тот, у кого много денег, оружия и рычагов влияния, а тот, кто готов все это пустить в дело.
Америка не смогла держать удар до конца, и в итоге осенью этого года газ из России пойдет по новому трубопроводу «Северный поток-2». По газопроводу, который Дональд Трамп решил остановить после завершения 95% строительных работ и почти сделал это одним легким движением руки.
Где были американцы с их грандиозными возможностями, когда трубопровод был готов всего на 50%, - наука молчит. Так же, как нет ответа на вопрос – почему рычаги, которые чуть было не убили проект, когда осталось доделать всего 5%, не были использованы в самом начале строительства.
Впрочем, после смены администрации Джо Байден не стал педалировать даже эти запоздалые и куцые меры, решив, что не стоит ссориться с Германией, ради которой вполне можно пожертвовать Украиной.
Позиция Германии – это вообще отдельная тема. То ли по причине ощущения исторической вины за Вторую мировую, то ли из-за большого объема немецких инвестиций в Россию, именно Берлин явился самым мощным лоббистом российских интересов.
«Не надо злить Путина» и «Надо говорить с Россией» - лозунги, в принципе, популярные сейчас на Западе, но именно в Германии их можно считать хитом сезона, причем не первый год. Поддержка Германией экспансии «Газпрома» в Европу была предсказуема с самого начала. Очевидно и то, что Америка спохватилась поздновато, а потом при новом президенте как-то снова затихла…
Итак, «Северный поток-2» уже можно считать свершившимся фактом, и разговор сейчас, собственно, не об этом. Речь сейчас об Украине.
Нет никаких сомнений, что американо-немецкое соглашение, призванное прежде всего сделать хорошую мину при плохой игре, имеет целью создать видимость, что интересы Украины не будут забыты. В частности, в документе, который оговаривает позицию Вашингтона и Берлина по поводу проблемы Киева в контексте «СП-2», стороны обязуются вкладывать инвестиции в развитие альтернативной энергетики в Украине, в энергоэффективность и энергобезопасность.
В общем, слов много, цифр еще больше, но все ни о чем. Просто попытка сохранить лицо. Какое отношение к доходам от транзита российского газа в Европу имеет энергоэффективность Украины? Никакого. Хотели бы вкладывать в эффективность и альтернативную энергетику – вкладывали бы вне зависимости от «Потока». Раз не вкладывали – значит, нет интереса, а раз нет интереса – то и сейчас никто ничего вкладывать не будет. В лучшем случае создадут комиссию, проведут несколько встреч, потратят энную сумму на семинары и конференции на данную тему, а потом все потихоньку сдадут в утиль.
Впрочем, в соглашении, предположительно, есть и пункт, касающийся неких «конкретных мер» в случае, если Россия решит прекратить транзит газа через Украину… Но если что-то не вызывает сомнений, так это то, что в таком случае никаких мер предпринято не будет.
Только представьте себе: зима, Европа, холода. И вдруг Москва прекращает транзит через Украину, а возмущенные немецкие политики и чиновники встают в позу – не хотим вашего газа, лишь бы Украине не стало хуже… В итоге Германия отказывается от российского газа – того самого, ради которого три года бодалась со Штатами, перессорилась со всей Восточной и Центральной Европой.
И что, сделает себе харакири ради Украины? Кто-то в это верит? Если есть такие – готов пропустить вперед.
На самом деле украинский транзит уже обречен. Коллективный Запад, который не смог выработать единую позицию по еще не существующему газопроводу, тем более не сможет сделать этого с трубой, которая уже обеспечивает его газом.
В общем, вопрос закрыт, а соглашение Байдена и Меркель – просто попытка сохранить репутацию. Здесь и сейчас подписать что-то там обещающий документ, погасить возмущение оппозиции и своих однопартийцев, а потом хоть трава не расти. Кто будет требовать от немцев лишиться от газа ради какой-то там Украины?
Есть еще смехотворное предположение, что в таком случае Германия сама будет пропускать полученный для Европы газ через украинскую трубу, чтобы она не пустовала. Можно себе представить, сколько будет стоить голубое топливо, полученное таким мудреным путем… Оно больше будет золотое, чем голубое. И все это ради каких-то там украинцев за счет карманов европейцев.
Как говорил товарищ Чемберлен в 1939 году, слишком много чужих проблем. Столько лет прошло, а нравы в политике не очень-то изменились.
Украине же пришло время готовиться жить без газового транзита. Он, безусловно, будет остановлен, если и не на второй день после задействования нового трубопровода, то уж через год точно.
Москва, конечно же, не захочет ставить в неудобное положение своих немецких партнеров сразу после пуска новой трубы, а вот спустя год – совсем другое дело.
Очевидно, что в среднесрочной перспективе Украине придется обходиться без транзита или в лучшем случае его минимумом. Но последнее если Москва все же решит формально соблюсти требование европейских партнеров о сохранении украинского маршрута в действии.
Ни о каких 2 млрд долларов в год в качестве платы за транзит и речи быть не может. Россия и Украина на данном историческом этапе враждебные государства, и Москве было бы нелепо финансировать врага – этого не будет, даже если вся Европа восстанет. А она не восстанет…
Впрочем, Украине с ее более чем 40-миллионным населением и мощной индустрией давно пора что-то предпринять, чтобы эти 2 миллиарда не так больно ударили по бюджету.
Необъявленная гибридная война России с Украиной – реальность. И было бы странно рассчитывать, что на газовый транзит эта реальность не распространяется.
Последним элементом пазла был именно «Северный поток-2». Теперь прекращению украинского транзита ничто не мешает. Не считать же помехой Байдена и Меркель…