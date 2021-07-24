На Китай обрушился «Фейерверк»: эвакуированы сотни тысяч жителей

Власти китайского мегаполиса Шанхай из-за тайфуна «Иньфа» («Фейерверк») эвакуировали из прибрежных районов свыше 360 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В настоящее время скорость ветра в новом районе Пудун, который принял на себя основной удар стихии, достигает временами 24 м/с. С самого утра весь город находится во власти шквалистого ветра и сильных ливней. Экстренные службы переведены на особый режим работы в связи с частыми случаями обрыва проводов, падения рекламных щитов, веток, самих деревьев и даже фонарных столбов. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В аэропортах Шанхая временно отменены все рейсы. До 12:00 по местному времени 26 июля приостановлено движение скоростных поездов, следующих в город и из него.

«Иньфа» стал шестым тайфуном в этом сезоне. В воскресенье утром он нанес удар по группе островов Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян), а затем продолжил движение вдоль побережья в северо-западном направлении. Скорость ветра в центральной части тайфуна в настоящее время достигает 38 м/с.