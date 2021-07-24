Спортсменам на Олимпиаде разрешили снимать маски на 30 секунд

Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио смогут временно снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения. Соответствующий протокол утвердил в воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на сайте организации.

Согласно документу, в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Для этого им будет подан специальный знак. При этом каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала. После фотографирования с медалями они вновь будут обязаны надеть маски, передает ТАСС.

МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.