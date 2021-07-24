Ученые назвали причину опасного последствия COVID у детей

Группа ученых из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ в США предупредили об опасном последствии длительного заболевания коронавирусом для детей и подростков. О проведенном исследовании сообщается в пресс-релизе научного портала Healio.

В списке признаков длительного течения заболевания находятся высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость. Менее распространены среди детей заболевания желудочно-кишечного тракта, но исключать их полностью нельзя, считают специалисты.