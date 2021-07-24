Роухани обвинил парламент в торможении вопроса снятия санкций

Уходящий президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани обвинил парламент страны в препятствовании решения вопроса по снятию экономических санкций из-за его ядерной программы. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что президиум парламента Ирана рассматривает законопроект об ограничении проведения прямых переговоров между правительством Ирана и США. Согласно предложенному законопроекту, правительство будет обязано согласовать тему переговоров с парламентом и получить разрешение на их проведение.

"Если бы мы хотели предпринять какие-то шаги (по снятию санкций) при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, то решение об этом должна принимать вся система власти. Правительство единолично не может этого сделать, а решения иранского парламента препятствовали процессу снятия санкций", - заявил Роухани на заседании Центрального банка Ирана.