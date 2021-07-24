В последние дни в местных СМИ и соцсетях активно обсуждается одно из последних заявлений председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде о том, что фетва аятоллы Хаменеи и его слова « Карабах - это исламская земля» привели Азербайджан к победе в Отечественной войне.

На высказывания Аллахшукюра Пашазаде отреагировал советник президента Турции Муджахит Кючюкйылмаз. «Когда Хаменеи отправлял оружие в Армению, он послал фетву и Азербайджану. Но фетва Хаменеи одержала верх над его оружием», - написал он в Twitter.

Комментируя местному СМИ данное заявление турецкого политика, шейх-уль-ислам заявил, что «советник Эрдогана не разбирается в вопросах религии. Этот человек своим заявлением бросает тень на братские отношения между Азербайджаном и Турцией. В его словах проводится мысль, что Иран поставлял оружие Армении. Но есть ли у вас тому доказательства? По словам президента, нет. В выступлениях президента Азербайджана, его помощника Хикмета Гаджиева отмечается, что ничего подобного не было. Ни через Грузию, ни через Иран не было поставок оружия Армении».

«Те, кто обвиняет меня, пытаются создать в Азербайджане суннитско-шиитское противостояние. Это уже проистекает из других интересов... Я служитель религии, а не Ирана и не Турции. Я гражданин Азербайджана. На протяжении всей своей жизни я не раз доказывал это, всю жизнь живу правильно. Но некоторые люди хотят в политическом смысле воспользоваться этим», - заявил Пашазаде.