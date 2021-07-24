Исследователи заявили о способности COVID ухудшать интеллект

Исследователи из Великобритании подтвердили, что у людей, перенесших тяжелую форуму COVID-19, возникает широкий спектр психологических симптомов. Речь идет о проблемах с концентрацией внимания, дезориентацией и трудностях с поиском правильных слов.

В исследовании ученых, представленном журналом The Lancet, говорится, что инфекция COVID-19 связана с когнитивными нарушениями, которые сохраняются в фазе выздоровления, пишет «Коммерсантъ».

Когнитивные нарушения — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с индивидуальной нормой.

81 337 человек с января по декабрь 2020 года прошли клинически подтвержденную оценку в рамках британского теста на интеллект. «Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой», — говорится в исследовании.

Согласно данным ученых, у пациентов с COVID-19 может развиваться ряд неврологических осложнений.