Директора компании - мошенника экстрадировали из России в Азербайджан

Как сообщили в Генпрокуратуре, были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы директором ЖСК Konstra Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотребив своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершая мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам.

В связи с этим Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре предъявило ему обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог). Расулов был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования.

В апреле 2021 года было установлено, что Д.Расулов находится в Туле (Россия). 25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя МВД Д.Расулов был доставлен в Азербайджан.