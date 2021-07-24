Шафиев устроил дома наркопритон фото, видео
Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан раннее судимый житель города Эльшан Шафиев, организовавший в своём доме наркопритон. В ходе досмотра дома были обнаружены наркотики, метамфетамин («паты») и таблетки «метадона».
По данному факту проводится расследование.