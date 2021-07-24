Высмеивавший вакцинацию блогер умер от COVID-19
В американском штате Калифорния от COVID-19 скончался 34-летний блогер Стивен Хармон, высмеивавший кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 25 июля.
Стивен Хармон был прихожанином протестантской церкви Hillsong, а также известным противником вакцинации в США. По его словам, от болезни его должна была защитить вера, поэтому он отказывался от прививки.
Даже перед смертью блогер шутил о пандемии и вакцинации, публикуя юмористические изображения и отмечая, что доверяет Библии, а не главному специалисту по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.
Вскоре после заражения коронавирусом у Хармона началась пневмония, его лечили в одном из медучреждений под Лос-Анджелесом, где он и умер 21 июля. В последнем посте в Twitter Гармон попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к ИВЛ.