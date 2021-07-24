Впервые в истории: Ватикан рассекретил свое имущество в мире

Информация об имуществе Ватикана содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола (APSA).

Ватикан впервые в истории опубликовал информацию о своем имуществе. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает британское издание, управление APSA является своего рода бухгалтерией, управляющей недвижимостью и инвестициями, выплачивающей заработную плату и действующей как отдел закупок и отдел кадров Святого Престола.

Согласно 30-страничному документу, обнародованному APSA, Ватикану принадлежит 4 051 объект недвижимости в Италии и около 1 120 объектов за границей, не считая посольств Ватикана во всем мире. Около 14% итальянской собственности Ватикана сдавалось в аренду по рыночным ценам, остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим.

Отмечается, что около 40% объектов собственности Ватикана - это институциональные здания: школы, монастыри и лечебные учреждения. Кроме того, APSA обладает инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.