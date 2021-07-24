В России обсуждают возвращение графы «национальность» в паспорт

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил об обсуждении возможности возвращения в российские паспорта графы «национальность». По его словам, это спорный вопрос, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан, передает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста РФ Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности. Он предполагает, что соответствующее указание будет добровольным, а сам паспорт менять не придется — информацию можно разместить в графе «Особые отметки».

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за»,— заявил Гильмутдинов радиостанции «Говорит Москва», упомянув ряд малочисленных коренных народов, которые хотели бы иметь национальность в паспорте.

«У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности»,— сказал председатель комитета Госдумы.

Упоминание национальности в паспорте в России было отменено в 1990-е годы.