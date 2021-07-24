Метеорологи: до конца лета на Землю обрушатся мощные магнитные бури

Мощные магнитные бури накроют Землю до конца этого лета. Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, предупреждают метеорологи, пишет израильский Cursorinfo.

Эксперты прогнозируют сильный геомагнитный шторм 10 августа.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, метеорологи советуют не паниковать и просто нормализовать диету: отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Каждый вечер перед сном следует принимать контрастный душ.