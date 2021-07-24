Раньше ученые считали, что поседение — это необратимый процесс. Однако теперь они обнаружили, что иногда волосы человека могут возвращать свою изначальную окраску, когда в его жизни уменьшается количество стресса, пишет Epoch Times.com.ua.

В ходе эксперимента исследователи изучали состояние волос 14 респондентов, которые записывали в дневник любые стрессовые ситуации в течение дня. После этого, как объяснил автор эксперимента Мартин Пикард, состояние и цвет волос внимательно изучались по всей длине от кончика до фолликул. Один из образцов привлёк внимание учёных, так как у него была замечена седина, но ближе к основанию цвет возвращался. Сопоставив дату и время с вернувшимся пигментом, эксперты установили, что это время доброволец находился в отпуске и уровень стресса в его организме был заметно ниже. Это и стало главной причиной избавления от седины.

Эксперимент озадачил учёных, так как лабораторные исследования на мышах доказали невозможность избавления от седины, вызванной стрессом. Соавтор эксперимента Раль Паус считает, что всё дело в разности биологий мышей и людей. В частности, волосяные фолликулы ведут себя не аналогичным образом и, вероятнее всего, человек действительно может избавиться от седины, если минимизирует уровень стресса.