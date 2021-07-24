Игры в Токио станут самой дорогой Олимпиадой в истории

Расходы на проведение Олимпийских игр в Токио, по данным японских правительственных аудиторов, превышают $20 млрд, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, нынешние игры станут самой дорогой летней Олимпиадой в истории. Ранее японские власти сообщали о том, что Олимпийские игры обошлись в $15,4 млрд, сообщает газета «Коммерсантъ».

Итоговая сумма почти в три раза превышает изначальные прогнозы по стоимости Олимпиады, которые делались, когда Токио подавал заявку на ее проведение, — тогда речь шла о $7,4 млрд. До этого 1-е место по расходам среди летних игр занимала Лондонская Олимпиада 2012 года: $11,04 млрд. В случае с Токио $2,8 млрд к сумме расходов добавило перенесение игр на год из-за пандемии COVID-19.

Ожидается, что при рекордных расходах на проведение игр доходы от Олимпиады в Токио будут ниже, чем предполагалось. В условиях довольно высокого уровня заболеваемости COVID-19, в том числе среди приехавших на Олимпиаду спортсменов и членов делегаций, игры проходят при очень жестких ограничениях — без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Один из спонсоров Олимпийских игр корпорация Toyota незадолго до открытия заявила, что не будет транслировать телевизионную рекламу на тему Олимпиады. По опросу, проведенному газетой Asahi Shimbun в середине июля, более половины японцев против проведения игр в условиях продолжающейся пандемии.