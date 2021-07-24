Король Иордании рассказал о своей встрече с премьером Израиля

Король Иордании Абдалла II встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства.

"Я вышел с этих встреч очень воодушевленным. Я считаю, что за последние две недели мы стали свидетелями не только улучшения взаимопонимания между Израилем и Иорданией, но и голосов из Израиля и Палестины о том, что нам необходимо двигаться вперед", - заявил иорданский король телеканалу CNN, его слова приводит РИА Новости.

Ранее израильские СМИ писали, что Беннет тайно встретился с королем Иордании в начале июля.