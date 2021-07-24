Сын Эльчибея пригласил на свадьбу Кямаледдина Гейдарова, но не соратников отца

По словам молодого человека, помимо родственников, он пригласил на свою свадьбу также нескольких близких друзей и знакомых, некоторые из них приедут из-за рубежа.

«Список приглашенных на свадьбу я составил сам, пригласил только близких родственников». Как сообщают местные СМИ, об этом сказал сын экс-президента Абульфаза Эльчибея, Эртургут Алиев.

«На свадьбе не будет никого из «фронтовиков» (имеет в виду представителей партии Народного фронта - ред.)... Я принял это решение также из-за пандемии. По правилам карантинного режима количество гостей на свадьбе должно быть ограниченным...»

Работающий в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Эртургут Алиев при этом не забыл пригласить на свадьбу и министра Кямаледдина Гейдарова: «Не знаю, как на мое приглашение отреагировал Кямаледдин муаллим, дошло приглашение до него или нет...»

Отметим, что свадьба Э.Алиева состоится 30 июля в Баку. Его избранницей стала Айтек Юсифли - дочь Мирхади Юсифли, соратника Абульфаза Эльчибея.