В ВОЗ заявили, что станет ключом к победе над коронавирусом

В то время как в некоторых точках мира жизнь возвращается к норме, ВОЗ называет «дураками» людей, считающих, что пандемия подошла к концу, пишет Newsweek (перевод статьи опубликован на ИноТВ).

По мнению организации, конец пандемии не наступит ранее чем через год. В ВОЗ считают, что ключом к победе над коронавирусом станут вакцины. Вследствие этого организация выразила крайнее разочарование по поводу провала инициативы о помощи в вакцинации странам с невысоким уровнем развития. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно это решение не даёт пандемии закончиться.