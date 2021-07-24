В ВОЗ заявили, что станет ключом к победе над коронавирусом
В то время как в некоторых точках мира жизнь возвращается к норме, ВОЗ называет «дураками» людей, считающих, что пандемия подошла к концу, пишет Newsweek (перевод статьи опубликован на ИноТВ).
По мнению организации, конец пандемии не наступит ранее чем через год. В ВОЗ считают, что ключом к победе над коронавирусом станут вакцины. Вследствие этого организация выразила крайнее разочарование по поводу провала инициативы о помощи в вакцинации странам с невысоким уровнем развития. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно это решение не даёт пандемии закончиться.
В минувшую среду Гебрейесус объявил о глобальной цели по вакцинации минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года. Он надеется, что к концу года эта цифра достигнет 40%, а к середине 2022 года составит 70%. По словам главы ВОЗ, эти цели жизненно необходимо достичь для того, чтобы пандемия закончилась.
В настоящее время от коронавируса привилось примерно 2 млрд человек, это далеко до 70%, нужных для коллективного иммунитета, пишет Newsweek. Кроме того, Гебрейесус разочарован, что большая часть из этих прививок сделана в небольшом количестве стран. Эксперты по здравоохранению отмечают, что низкий уровень вакцинации в ряде регионов мира позволяет вирусу распространяться и мутировать, уходя от действия прививок.
Согласно данным ВОЗ, для вакцинации 70% населения каждой страны потребуется 11 млрд доз вакцины.