Баскетболисты США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет

Сборная США по баскетболу проиграла на Олимпийских играх впервые с 2004 года. Американцы уступили команде Франции со счетом 76:83 в стартовом матче группового этапа.

По итогам первой четверти баскетболисты сборной США вели - 22:15. Борьба во второй десятиминутке получилась более упорной - 23:22 в пользу американцев. Стартовый отрезок второй половины выиграли французы (25:11). Это позволило им выйти вперед — 62:56. Американцы постарались переломить ход матча в заключительные десять минут и долго имели преимущество. Однако сборная Франции в концовке оказалась сильнее и в итоге одержала победу, пишет РБК Спорт.

Последний раз на Олимпийских играх баскетболисты сборной США уступали в 2004 году. Тогда в Афинах они проиграли аргентинцам в полуфинале - 81:89, в итоге заняв третье место на турнире. Американцы больше, чем какая-либо другая команда выигрывали золото Олимпиад - 18 раз.