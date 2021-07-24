Спустя некоторое время полиция начала устраивать рейды по домам торжеств, выявляя нарушения карантинного режима и выписывая внушительные штрафы. Только в результате первого такого обследования в Баку было проверено почти 300 домов торжеств. В результате в 12 из них - Gülüstan, Golden Baku, Billur, Kral, Aura, SS Hall, Ərzurum, Neon Palace, Kleopatra, Sevən ürəklər, Xan bağı, Şuşa обнаружено несоблюдение требований особого карантинного режима и по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1. Нарушители и владельцы свадебных залов задержаны.

В отношении хозяев еще четырех домов торжеств (Yeganə, Amor, İdeal, Retro, Səda) составлены протоколы за административные нарушения. А число гостей, которые не были допущены на торжества из-за отсутствия ковид-паспортов, идет уже на сотни.

Подобные полицейские рейды осуществляются не только в Баку, но и в регионах. МВД уже отчиталось об аналогичных мероприятиях в Агдаше и Мингячевире.

Корреспонденты haqqin.az поговорили с владельцами некоторых домов торжеств, чтобы узнать, как обстоят дела с организацией свадеб в новых условиях. Забегая вперед, отметим, что практически все они заявляют, что работать по новым правилам им просто невыгодно. И главная причина заключается в ограничениях по количеству гостей, которое установлено на уровне 140 человек.

Эльнур Хыдыров очень доволен - до месяца-мехеремлик все даты у них разобраны под свадьбы. Причем он уверяет, что предупреждает заказчиков, чтобы приглашали максимум 140 гостей, больше администрация все равно не пропустит.

«Двух сотрудников выделили, чтобы стояли у входа и проверяли у прибывающих гостей документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или отрицательный тест. У нас, кстати, весь коллектив привился. Чтобы не допустить нарушений, строго следим за количеством гостей и соблюдением других требований. Это, конечно, значительно уменьшает выручку, но что поделать…», - говорит Хыдыров.

Меню на первое время в Sultan тоже составили из блюд с доступными по нынешним временам ценами - примерно 40-45 манатов. Это тоже не очень выгодно, учитывая рыночные цены. Владелец дома торжеств и рад был бы повысить цены, но понимает, что доходы у населения сейчас упали, и если сделать все подороже, клиентов явно поубавится.

Администратор дома торжеств «Абу Арена» в беседе с корреспондентом haqqin.az говорит о том же – вынужденном снижении ценовой планки, заявляя, однако, что из всех введённых ограничений более всего по их бизнесу бьет запрет на количество гостей.

«Всего 140 гостей… Мы вынуждены рассаживать всего шесть человек за стол, который рассчитан на 12 человек. Но другого выхода нет», - сказал он.

Административный директор Versal Palace Садиг Тагиев рассказывает, что у них очень серьезно подошли к вопросу о соблюдении всех предписаний Оперативного штаба.

«Перед входом установили оборудование, которое на дистанции замеряет температуру гостей. У входа и на столах обязательно раскладываем дезинфицирующие средства, а все официанты в защитных масках и перчатках. Еще одним условием является обязательная проверка у гостей документов, подтверждающих вакцинацию», - сказал он.

Но, увы, хоть все рестораторы и уверяют в строгом соблюдении всех карантинных требований, рейды МВД и Агентства продовольственной безопасности говорят об обратном – нарушений повсюду немало. А зря, в любом случае прежних свадеб с истинно азербайджанским размахом в обозримом будущем не будет. И нынешние торжества в Баку порой вызывают ассоциации с пиром во время чумы: полупустые залы, официанты в масках и перчатках, гости с ковид-паспортами, и все это на фоне зажигательной музыки…