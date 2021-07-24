Как заявил сам Акрам Гасанов, теперь каждому незаконно арестованному гражданину государство должно выплатить компенсацию в размере 3600 евро. Если деньги не будут выплачены в срок, то к ним прибавятся и проценты.

Европейский суд по правам человека признал незаконными аресты Вахида Керимова, Мубариза Байрамова и Махира Аббасова за неплатежеспособность по банковским кредитам. Решение ЕСПЧ было принято на основе обращений адвоката Акрама Гасанова, направленных еще в 2016 году.

«За последние пять лет я неоднократно писал об арестах за долги. Считаю такие аресты позором для нашей страны. Любой человек отвечает за долги лишь своим имуществом. Если у него нет имущества, значит он не платит и долги. Он не несет никакой ответственности, ни своей жизнью, ни свободой», - сказал Акрам Гасанов.

Адвокат подчеркнул, что Азербайджан является единственной страной в Европе, в которой людей, которые не смогли расплатиться с долгами, подвергают арестам. В мусульманском мире этой практике был положен конец еще в VII веке, а в Европе – в XIX веке.

«Формально наши суды арестовывают граждан не за неплатежеспособность, а якобы за необоснованное неисполнение решений суда о выплате долга. Но по факту арестовываются безработные люди, у которых нет имущества», - сказал юрист.

По словам адвоката, ЕСПЧ принял эти жалобы и признал нарушение первого пункта шестой статьи Европейской конвенции о правах человека (Право на справедливое судебное расследование). По заключению Евросуда, если гражданин из-за финансовых затруднений не может выплатить долг, то не должен это доказывать. Напротив, судоисполнитель должен доказать, что у него есть деньги, но он отказывается платить.

Акрам Гасанов также заявил, что обещал бесплатно доводить до Евросуда подобные дела, но, к сожалению, обратившихся было не так много. Адвокат связывает это с тем, что у людей пропала вера в справедливость.

«Банки, ростовщики, коллекторы и судоисполнители постоянно угрожают гражданам арестом в случае, если они не могут оплатить долги. Они доводят людей до стресса и даже самоубийств. Рушатся семьи, распродаются последние дома и имущества, люди унижаются перед знакомыми и просят в долг. Всему этому пришел конец. Уверен, что если еще какой-нибудь судоисполнитель поднимет вопрос об аресте гражданина, который не может расплатиться с долгами, ни один судья не сможет вынести незаконное решение, которое наносит ущерб государству. А если вынесет, то против него самого примут меры», - сказал адвокат.