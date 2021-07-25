Турецкие спецслужбы о перестрелках на границе Азербайджана с Арменией
Турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает, что Армения «вернулась к своей неконструктивной политике эскалации напряженности».
Как сообщает haqqin.az, телеканал распространил эту информацию в связи с ростом в последние дни провокационных действий армянской стороны на азербайджано-армянской границе.
«Источники в спецслужбах оценивают недавние перестрелки на границе как свидетельство возврата Армении к неконструктивной политике эскалации напряженности», – говорится в сообщении.
«При поддержке и поощрении некоторых стран Армения прибегает к этим провокациям», - сказали источники.
Эти же источники сообщают, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на место подавшего в отставку Вагаршака Арутюняна назначил и.о. министра обороны заместителя начальника Генштаба генерала Аршака Карапетяна, характеризуя его «генералом с жесткой позицией».
Источники сообщили TRT Haber, что Азербайджан вернул свои оккупированные земли в результате Отечественной войны, однако конфликты на границе между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Сообщается, что армянская сторона на призывы президента Азербайджана Ильхама Алиева к миру и диалогу конструктивного ответа не дает.