Турецкие спецслужбы о перестрелках на границе Азербайджана с Арменией

Турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает, что Армения «вернулась к своей неконструктивной политике эскалации напряженности».

Как сообщает haqqin.az, телеканал распространил эту информацию в связи с ростом в последние дни провокационных действий армянской стороны на азербайджано-армянской границе.