Хакеры выставили на продажу почти 4 млрд номеров пользователей Clubhouse

Хакеры выставили на продажу 3,8 миллиарда телефонных номеров, в том числе и тех, кто есть в контактах у зарегистрированных в Clubhouse людей, написал он в своем Twitter.

«Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse», — подчеркнул специалист. При этом анонимные авторы сообщения на хакерском форуме пишут, что ищут «одного серьезного покупателя» и собираются продать телефонную базу до 4 сентября. В качестве доказательства утечки базы хакеры опубликовали 83 миллиона записей из нее.