В США заявили, что продолжат наносить авиаудары по талибам
США не прекратят наносить авиаудары для поддержки безопасности Афганистана в противодействие движению «Талибан, сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения, – сказал генерал, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.