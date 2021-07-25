Соединяющую Каспийское море с Персидским заливом дорогу внесли в Список ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в Список всемирного наследия ряд новых культурных объектов, в частности в перечень попала Трансиранская железная дорога, которая соединяет Каспийское море с Персидским заливом. Решение было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает ТАСС.
Трансиранская железная дорога пересекает два горных хребта, а также реки, нагорья, леса и равнины, четыре различные климатические зоны.
Строительство этого объекта началось в 1927 году и завершилось в 1938 году. Железная дорога протяженностью 1 394 км была спроектирована и построена в результате успешного сотрудничества между правительством Ирана и 43 строительными подрядчиками из разных стран. Строительство дороги потребовало обширных горных работ в одних районах, в то время как из-за пересеченной местности в других пришлось возвести 174 больших моста, 186 малых мостов и 224 туннеля, в том числе 11 спиральных туннелей.