В США впервые в истории прошла операция по пересадке человеку искусственного сердца. Медицинское «чудо» сотворили специалисты Университета Дьюка, сообщает Mddionline.

Искусственное сердце пересадили 39-летнему Мэтью Муру из Северной Каролины, которого направили на операцию по шунтированию сердца, однако его состояние настолько сильно ухудшилось, что даже операция по пересадке донорского органа была бы сопряжена с большим риском, пишет «Росбалт».

Ему поставили кардиопротез Aeson, который создан французской компанией Carmat. Он близок к обычному человеческому органу — имеет две желудочковые камеры и четыре биологических клапана, но требует питания от внешних аккумуляторов. Необходима комбинация датчиков и алгоритмов, которая отслеживает показатели и поддерживает постоянную циркуляцию крови в теле человека. При этом пациенту придется носить с собой внешнее зарядное устройство.