Израиль впервые назначил посла в Эмираты

Министерство иностранных дел Израиля впервые назначило посла в Объединенных Арабских Эмиратах - должность занял Амир Хайек. Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 25 июля.

Сейчас эту должность временно занимает Эйтан Наэ. В настоящее время Хайек является президентом Израильской гостиничной ассоциации. Прежде он возглавлял Ассоциацию производителей Израиля и был генеральным директором Министерства промышленности, торговли и труда.

"Амир Хайек, обладающий большим опытом и знаниями в области экономики и туризма, является именно тем человеком, который сможет институционализировать мост между Израилем и ОАЭ. После открытия посольств пришло время назначить первого посла в ОАЭ", - сказал глава МИД Израиля Яир Лапид.