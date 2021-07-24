Пожары начались в регионе в субботу. Со стороны Африки пришли раскаленные воздушные массы - температура мгновенно поднялась до 40 градусов, вспыхнула сухая трава.

В провинции Ористано на итальянском острове Сардиния вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщает SkyTg24 в воскресенье, 25 июля.

Вскоре огонь перекинулся на кусты и деревья, затем многие районы провинции были охвачены пожарами. В ряде городов и поселков пламя подступило к домам, жители покинули свои жилища - всего спасатели эвакуировали из провинции более 400 человек.

Огонь уже уничтожил около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорело несколько производственных и жилых построек, погиб скот.