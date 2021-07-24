Командир «Хезболлы» убит в Сирии

Движение «Хезболла» официально подтвердило, что на западе Сирии погиб его полевой командир Имад аль-Амин, сообщает NEWSru.co.il.

В группировке не стали сообщать, при каких обстоятельствах это произошло. Однако ранее арабские СМИ заявили, что аль-Амин стал жертвой недавнего израильского удара – так же, как командир действующего в Сирии проиранского ополчения «Лива Фатимиюн» Ахмад Курейши.

Издание отмечает, что Курейши, родившийся на севере Ирана и служивший в Корпусе стражей исламской революции, подчинялся командующему подразделением "Кудс" КСИР генералу Касему Сулеймани. Он воевал в Сирии с 2013 года.