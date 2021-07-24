18-летний тунисец стал сенсацией Олимпиады

Несмотря на то, что тунисец едва смог пробиться в финал и ему досталась не самая удобная восьмая дорожка, в решающем заплыве он обошел австралийца Джека Маклафлина и американца Кирана Смита, взявших серебро и бронзу.

18-летний пловец из Туниса Ахмед Хафнауи стал настоящей сенсацией Олимпиады в Токио. Он первый представитель Африканского континента, взявший золото на этих Играх. Хафнауи победил в заплыве на 400 метров вольным стилем, пишет Русская служба BBC.

"Сначала я очень удивился, что прошел в финал, а теперь не менее удивлен, что получил золото, - признался Хафнауи, - я поверил в это, только когда коснулся стенки и увидел, что я первый, но все равно я был очень удивлен, я такого от себя не ожидал".

Хафнауи - второй в истории член сборной Туниса по плаванию, который принес своей стране олимпийское золото. Ранее это удавалось лишь двукратному олимпийскому чемпиону Усаме Меллули, который также принимает участие в Олимпиаде: он выступит позже в марафонском заплыве на 10 километров.

"У меня слезы навернулись на глаза, когда я увидел, как поднимается флаг моей страны и играет национальный гимн. Я испытал такое чувство гордости! - сказал Хафнауи. - Когда я стартовал, я думал не о времени, а о медали, и о том, чтобы поплыть лучше, чем вчера".