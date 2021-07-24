Изменение климата приведет к росту природных пожаров

Как сообщает телеканал CNN, губернатор американского штата Орегон Кейт Браун в беседе с журналистами заявила, что изменения климата приведут к тому, что масштабы природных пожаров на Западном побережье США будут увеличиваться.

"Суровая реальность такова, что мы увидим еще больше природных пожаров. Они все жарче, бороться с ними все труднее. Они являются следствием изменения климата", - признала она.

Губернатор также напомнила, что в 2020 году в связи с пожарами в штате Орегон приходилось несколько раз вводить режим ЧС. В связи с этим Браун призвала власти США срочно принимать меры.