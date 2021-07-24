В Тунисе протесты, а президент уволил премьера и лишил депутатов неприкосновенности

В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса вспыхнули бурные демонстрации. Как сообщает Associated Press, тысячи людей, несмотря на коронавирус и сильную жару, вышли на улицы столицы Туниса и других городов страны, требуя роспуска парламента и досрочных выборов.

Протесты приурочили к 64-й годовщине свержения монархии и создания Тунисской Республики, которая отмечается 25 июля.

Для сдерживания протестующих на улицы вывели значительные силы полиции, которые взяли под охрану главную улицу Туниса - проспект Бургиба, десять лет назад ставший центром жасминовой революции, приведшей к свержению режима президента Зин аль-Абидина бен Али.

На фоне охвативших североафриканское государство массовых акций протеста президент Туниса Кайс Саид отстранил от должности премьер-министра страны Хишама Машиши и заморозил полномочия Ассамблеи народных представителей (парламента), передает Anadolu.

Согласно заявлению Саида, депутаты законодательного органа Туниса были лишены неприкосновенности. Осуществление полномочий исполнительной власти на период срока действия чрезвычайных мер возьмет на себя президент вместе с новым премьером страны, которого назначат позже.